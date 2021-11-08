Врач предупредила об опасности горячего чая

Врач-терапевт Сури Дадашева предупредила об опасности употребления горячего чая и других напитков, а также рассказала, почему это может стать опасным для жизни. Ее слова передает РИА Новости.

По словам Дадашевой, частое употребление слишком горячих напитков может спровоцировать развитие рака пищевода. Она объяснила, что горячая жидкость повреждает клетки внутренней поверхности пищевода. Из-за этого образуются микротравмы, которые впоследствии могут привести к развитию рака.

При употреблении горячих напитков терапевт посоветовала дать им остыть или добавить в них холодное молоко.

Ранее диетолог Маргарита Королева предупредила о вреде горячего чая при простуде. При употреблении горячих жидкостей создаются дополнительные условия для поддержания высокой температуры тела, объяснила она.