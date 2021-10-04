Диетолог посоветовал россиянам укреплять иммунитет глинтвейном

Глинтвейн — напиток, который обычно готовится на основе красного вина со специями и фруктами. Однако его безалкогольный вариант обладает укрепляющими организм противовоспалительными и иммуностимулирующими эффектами. Об этом заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik.

«Туда входит ряд специй типа корицы и гвоздики, которые добавляют для согревающего эффекта. То же самое действие будет, если мы это все смешаем и обойдемся без алкоголя. Может быть, специфический вкус будет утрачен, но согревающий эффект останется, а также будут противовоспалительные и иммуностимулирующие эффекты», — рассказал специалист.

Врач объяснил, что глинтвейн становится полезным благодаря большому количеству кверцетина (природное биохимическое вещество, снижающее развитие хронических заболеваний сосудов — прим. «Ленты.ру»), содержащемуся в апельсине. Гинзбург посоветовал россиянам добавлять в глинтвейн побольше гвоздики, корицы, кардамона, так как специи обладают тонизирующим, иммуностимулирующим и противовоспалительным действиями.

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