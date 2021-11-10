Академик РАН призвал отказаться от вакцинации детей от коронавируса

Академик РАН Зверев: детям не нужна вакцина от COVID-19, поскольку они им почти не болеют

Микробиолог, научный руководители ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в интервью «Вечерней Москве» заявил, что детям не нужна прививка от COVID-19, так как они почти им не болеют, и призвал отказаться от их вакцинации в России.

«Детей надо оставить в покое. Да, дети болеют и умирают. Но таких детей, которые умирают, вообще нельзя вакцинировать ничем и ни от чего. Это дети с тяжелой "хроникой", с нарушенным здоровьем. Таких детей надо беречь и лечить правильно», — подчеркнул эксперт.

По его словам, сама коронавирусная инфекция не подвергается изменениям, появляются лишь ее новые штаммы. Он отметил, что они не сильно отличаются от исходной версии, а те вакцины, которые уже существуют для иммунизации взрослых, должны помогать от них.

Специалист объяснил, что заражение человека завязано на взаимодействии вируса с рецепторами. Благодаря тому, что сродство вируса с рецептором становится ближе, инфекция быстрее распространяться и необходимо меньшее число клеток вируса для развития заболевания. Однако, как отметил академик РАН, дети имеют малое количество рецепторов, поэтому и с вирусом они соприкасаются меньше.

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