Глава Pfizer рассказал о сроках ревакцинации от коронавируса

Генеральный директор американской компании Pfizer Альберт Бурла считает, что ревакцинацию от коронавирусной инфекции необходимо будет проходить примерно каждый год. Об этом он рассказал, выступая по видеосвязи в вашингтонском Атлантическом совете, сообщает ТАСС.

«Я думаю, что бустерная доза, третья доза, дает очень, очень высокий уровень защиты. Вопрос в том, как долго он будет сохраняться», — заявил специалист, добавив, что защита от COVID-19 снижается в течение полугода после второй прививки.

Глава Pfizer отметил, что необходимо проследить за состоянием людей, сделавших бустерную прививку, по истечении шестимесячного срока, чтобы понять, когда у них снизится уровень защиты и им потребуется новая доза вакцины. По его мнению, самый вероятный сценарий — это ежегодная ревакцинация.

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения Украины уничтожило полмиллиона просроченных доз вакцины AstraZeneca от коронавируса. Специалисты утилизировали 500 тысяч доз препарата против COVID-19 в конце октября. Срок годности вакцины заканчивался 31 октября, добавили в министерстве.