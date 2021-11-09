На Украине уничтожили полмиллиона доз вакцины против коронавируса

Министерство здравоохранения Украины уничтожило полмиллиона просроченных доз вакцины AstraZeneca против коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства в ответ на запрос издания LIGA.net.

Специалисты утилизировали 500 тысяч доз препарата против COVID-19 в конце октября. Срок годности вакцины заканчивался 31 октября, добавили в министерстве.

Прививать жителей Украины начали 24 февраля 2021 года. Сначала медики использовали только вакцину Covishield. CoronaVac начали вводить с 13 апреля, AstraZeneca — с 18 апреля, а Comirnaty — с 26 апреля. С 22 июня украинцам стала доступна вакцина Moderna, но в середине сентября она закончилась. На минувших выходных, 6 и 7 ноября, она снова появилась в лабораториях.

Ранее министр здравоохранения страны Виктор Ляшко обвинил Россию в провале кампании по вакцинации населения. По его словам, на граждан влияет российская пропаганда. Он выразил уверенность в том, что до конца этого года удастся вакцинировать 70 процентов взрослого населения страны.