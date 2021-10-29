Украинцы заперли врачей и потребовали вакцинировать всех желающих

Украинцы, не успевшие получить вакцину от коронавируса в Ивано-Франковске, заперли врачей в прививочном пункте. Об этом в Facebook сообщил Центр первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи.

Инцидент произошел в торговом центре, где размещается пункт вакцинации. В 20:00 по местному времени врачи должны были разойтись по домам, однако стоявшие в очереди люди заблокировали выходы. Они потребовали, чтобы медики продолжили работу и сделали укол всем желающим.

Освободить врачей удалось лишь при помощи национальной полиции.

28 октября в Екатеринбурге люди, стоявшие в очереди за вакциной, принялись драться за место. Инцидент произошел в торговом центре «Алатырь». Автор видео отметил, что в ожидании прививки россияне составили список. «После открытия "Алатыря" выяснилось, что у работников бутиков и персонала "Алатыря" также есть список очередности и вакцинироваться они хотят первыми», — подписал ролик автор, выложивший видео в сеть.

27 октября сообщалось, что в Севастополе откроются круглосуточные пункты вакцинации. Бригады медработников будут постоянно дежурить в двух пунктах с 30 октября по 7 ноября: в историческом центре города и на площади Захарова на северной стороне Севастопольской бухты. А в Челябинской области уже увеличили количество пунктов круглосуточной вакцинации — прививку от коронавируса в любое время можно сделать в 19 медучреждениях региона.