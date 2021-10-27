В российском городе впервые откроют круглосуточные пункты вакцинации

В Севастополе пункты вакцинации от коронавируса переведут на круглосуточный режим работы

В Севастополе впервые откроют круглосуточные пункты вакцинации от коронавируса. Об этом сообщило правительство региона.

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Бригады медработников будут постоянно дежурить в двух пунктах с 30 октября по 7 ноября: в историческом центре города и на площади Захарова на северной стороне Севастопольской бухты. Такое решение было принято в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией.

26 октября губернатор Михаил Развожаев рассказал, что в больницах Севастополя практически закончились свободные койки, власти задействовали последний резерв. Ранее он объявил, что на время нерабочей недели на въезде в Севастополь будут выставлены блокпосты для проверки QR-кодов у приезжих.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал условие для прекращения действия системы QR-кодов. По его словам, она должна действовать, пока не будет привито минимум 80 процентов жителей региона.