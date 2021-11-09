Иммунолог оценил способность дельта-штамма COVID-19 ускользать от антител

Николай Крючков: дельта-штамм COVID-19 может ускользать от антител, но это не критично

Дельта-штамм COVID-19 действительно имеет способность ускользать от нейтрализующих его антител, но это не так критично, как может показаться. Об этом во вторник, 9 ноября, заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Его слова приводят «Известия».

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Так эксперт оценил озвученную ранее главным внештатным инфекционистом Минздрава России Владимиром Чулановым особенность штамма дельта.

По словам Крючкова, на популяционном уровне этот штамм чуть более адаптирован к поствакцинному иммунитету, поэтому для его нейтрализации нужен больший уровень антител в организме человека. Он подчеркнул, что никакой трагедии в этом нет, и вакцины продолжают работать, а эффективность прививок от тяжелых случаев, летальных исходов и госпитализаций в результате все равно оказывается выше 90 процентов.

«По патогенности штамм, скорее всего, такой же, как и предыдущие, либо немного эволюционно более тяжелый, но там разница не критическая, не большая», — уточнил иммунолог.

Ранее на пленарном заседании X Юбилейной Международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика — 2021» профессор Владимир Чуланов сообщил, что дельта-штамм COVID-19 способен ускользать от нейтрализующих антител, полученных как при вакцинации, так и при перенесенном ранее коронавирусе. Он отметил также, что штамм дельта быстрее передается от человека к человеку и может вызывать более тяжелое течение заболевания из-за большей патогенности.