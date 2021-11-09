В Госдуме предложили протестировать россиян на антитела к коронавирусу

Чтобы понять реальный уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России, нужно протестировать россиян на наличие антител. С таким предложением выступил депутат Госдумы от ЛДПР, врач-иммунолог Сергей Леонов в беседе с радиостанцией Sputnik.

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По его словам, уровень коллективного иммунитета в стране определить сложно, так как часть россиян купили сертификаты о вакцинации от коронавируса или переболели дома, не обращаясь к врачу и не сдавая тест на наличие COVID-19.

«Можно не всех массово проверять. Есть определенные научные методы, как можно определить уровень иммунитета в популяции. Для этого надо взять определенное количество людей разного возраста из разных регионов и провести исследование», — рассказал депутат.

Он добавил, что с помощью тестирования также можно понять, в каких регионах сработали введенные из-за сложной эпидемиологической обстановки ограничения.

Ранее депутат Государственной думы Боярский предложил способы борьбы с поддельными сертификатами о вакцинации. По его словам, нужно делать контрольные закупки, хватать с поличным и заводить уголовные дела на мошенников, торгующих фальшивыми документами. Важно напоминать россиянам о том, что прививка защищает от тяжелого течения болезни и летального исхода, подчеркнул он.