Стало известно о росте заболеваемости COVID-19 среди депутатов Госдумы

Число заболевших коронавирусом депутатов Госдумы продолжает расти. Как стало известно ТАСС от источника в Думе, COVID-19 выявили у заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева и члена фракции единороссов Раисы Кармазиной.

19 октября спикер нижней палаты Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 13 депутатов заразились коронавирусной инфекцией. При этом он отметил, что 92 процента депутатов Госдумы имеют антитела к COVID-19.

Позже Володин рассказал, что на Совете Госдумы обсуждался вопрос об обязательной вакцинации для сотрудников аппарата Госдумы и помощников депутатов. Сотрудников, которые не сделают прививку от коронавируса, он предложил перевести на удаленку.

