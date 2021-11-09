Названы главные пострадавшие от коронавируса в России

Пандемия коронавируса ударила по российским экспортерам сильнее, чем по компаниям, работающим на внутреннем рынке. Главных пострадавших назвал Центр экономических и финансовых исследований и разработок Российской экономической школы (ЦЭФИР РЭШ), пишет «Коммерсантъ».
Опрос был проведен в июне-ноябре 2020 года. В нем приняли участие 928 компаний-экспортеров и 344 организации, поставляющие схожую продукцию на российский внутренний рынок. Негативное влияние пандемии отметили 72 процента опрошенных. Падение продаж экспортеров составило 17 процентов, на внутреннем рынке — пять процентов. Кроме того, на внутреннем рынке чаще отмечался рост выручки.
Среди всех участников опроса 36 процентов пожаловались на задержки поставок комплектующих. Причем проблемы возникли при ввозе продукции из-за рубежа и на внутреннем рынке. Продавцы экспортных товаров чаще сталкивались с отказами покупателей. Экспортеры оказались в большей степени подвержены рискам из-за закрытых границ, ставших причиной ограничений доступа на рынки продаж, отмечают авторы исследования.
Экспорт энергетических и сырьевых товаров в 2020 году упал на 35 процентов по сравнению с предыдущим годом из-за снижения мировых цен на энергоресурсы. Поставки за границу несырьевых товаров (без учета вывоза золота) снизились на 4,3 процента, высокотехнологичных товаров — на 14 процентов, подсчитали специалисты из Института Гайдара.
За восемь месяцев 2021 года поставки за рубеж выросли до 299 миллиардов долларов (плюс 41,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года). Доля сырьевых товаров в экспорте выросла до 41 процента (плюс один процент), но не достигла уровня 2018-2019 годов (48-49 процентов).
На несырьевые энергетические поставки приходится 15 процентов, на несырьевые неэнергетические — 44 процента экспорта. Вывоз несырьевых неэнергетических товаров вырос на 45 процентов — с 84,1 до 121,8 миллиарда долларов. Прежние максимальные показатели были достигнуты в 2018 году — 93,4 миллиарда долларов.
В сентябре Центробанк сообщил, что экспорт российской сельскохозяйственной продукции за первые восемь месяцев 2021 года вырос на 18,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 19,984 миллиарда долларов. Резкий рост связан с увеличением вывоза зерна, рыбы и морепродуктов, масложировой и молочной продукции.