В России ограничили экспорт азотных удобрений

Правительство России приняло постановление, ограничивающее экспорт азотных и сложных азотосодержащих удобрений с 1 декабря 2021-го по 31 мая 2022 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Квота касается вывоза в страны, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, и устанавливает объем в 5,9 миллиона тонн для азотных удобрений и 5,35 миллиона тонн для содержащих два или три питательных элемента — азот, фосфор и калий.
Квота должна быть распределена между производителями до 25 ноября.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что правительство на полгода вводит ограничения на вывоз азотных и сложных азотосодержащих удобрений, чтобы избежать роста цен на продукты. Новые меры он объяснил необходимостью обеспечить внутренний рынок удобрениями, дефицит которых может привести к повышению цен на продовольствие.