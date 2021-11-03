В России ограничили экспорт азотных удобрений

Правительство РФ ограничило экспорт азотных удобрений с 1 декабря 2021 по 31 мая 2022 года

Правительство России приняло постановление, ограничивающее экспорт азотных и сложных азотосодержащих удобрений с 1 декабря 2021-го по 31 мая 2022 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Квота касается вывоза в страны, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, и устанавливает объем в 5,9 миллиона тонн для азотных удобрений и 5,35 миллиона тонн для содержащих два или три питательных элемента — азот, фосфор и калий.

Квота должна быть распределена между производителями до 25 ноября.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что правительство на полгода вводит ограничения на вывоз азотных и сложных азотосодержащих удобрений, чтобы избежать роста цен на продукты. Новые меры он объяснил необходимостью обеспечить внутренний рынок удобрениями, дефицит которых может привести к повышению цен на продовольствие.

