Путин поручил защитить Россию от последствий кризиса в Европе

Президент России Владимир Путин поручил правительству защитить страну от последствий европейского энергетического кризиса. Распоряжение о разработке соответствующих мер обозначено в перечне поручений по итогам совещания с членами кабинета министров, опубликованном на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации: разработать комплекс мер по нейтрализации рисков формирования в РФ негативных последствий дефицита энергии в странах Европы, в том числе дестабилизации рынков азотных удобрений, металлургической продукции и продовольствия», — говорится в документе. Правительству необходимо выполнить поручение до 1 ноября.

Во время совещания 20 октября Путин отметил, что энергетический кризис в Европе не только не выгоден России, но и может негативно сказаться на отечественных компаниях, в том числе на «Газпроме». По прогнозам вице-премьера Александра Новака, перспектив улучшения ситуации на газовом рынке Европы сейчас нет. Чиновник также предупредил о возможном росте цен на продукты из-за нехватки удобрений для сельского хозяйства — дефицит энергии и высокие цены на нее вынудили закрыться некоторые заводы.

Путин уже опровергал заявления о выгодности европейского энергокризиса для России. Во время «Российской энергетической недели» президент назвал «полной чушью и бредом» обвинения в том, что Россия использует газ как оружие.