Цены на пшеницу установили девятилетний рекорд

Цены на мягкую озимую пшеницу рекордно выросли, превысив отметку в 8 долларов за бушель (0,027 тонны) впервые с 2012 года, свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи. Из-за подорожания зерна эксперты предсказывают увеличение стоимости продуктов во всем мире.

Цены на пшеницу демонстрируют самый продолжительный месячный прирост с 2007 года. Зерно дорожает шестой месяц подряд, при этом только за октябрь его стоимость увеличилась на 6,5 процента. Импортеры расширяют закупки на фоне введения экспортных пошлин Россией и неблагоприятных погодных условий — засухи во время посева, пишет Reuters.

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Кроме того, рост цен на удобрения угрожает снизить урожайность в следующем году. «Спекулянты продолжают говорить об инфляции и закупают товары, готовясь к инфляционной торговле», — сказал вице-президент брокерской компании Price Futures Group Джек Сковилл в разговоре с Bloomberg. В начале октября Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН заявила, что мировые цены на еду в сентябре выросли до рекордного уровня за 10 лет из-за неурожая и сбоев в цепочках поставок.

Повысилась стоимость и других видов пшеницы. Цены на твердую красную озимую пшеницу на Чикагской бирже выросли почти на 3 процента, до 8,11 доллара за бушель, самого высокого уровня с мая 2014 года. Фьючерсы на продовольственную пшеницу на европейской бирже Euronext недавно приблизились к историческому максимуму, а стоимость яровой пшеницы на Миннеаполисской зерновой бирже побила рекорд апреля 2008 года.

Саудовская Аравия и Египет уже произвели крупные закупки пшеницы. В конце ноября Саудовская Аравия приобрела 1,3 миллиона тонн пшеницы на тендере. Кроме того, один из крупнейших импортеров зерна, Египет, закупил 180 тысяч тонн российской пшеницы спустя всего неделю после предыдущей покупки, которая стала самой большой для страны в этом сезоне.

Financial Times сообщил, что «индекс типичного завтрака», традиционно рассчитываемый изданием, вырос до десятилетнего рекорда. Фьючерсы на кофе, молоко, сахар, овес, пшеницу и апельсиновый сок подорожали в среднем на 63 процента за два года. По словам аналитиков, стоимость основных продуктов питания продолжит расти как минимум в течение следующего года.