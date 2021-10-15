Лидерство России на рынке зерна оказалось под угрозой

Минтранс России подготовил список грузов, которых коснутся ограничения для перевалки с судна на судно (рейдовая перевалка) за границами морских портов, пишут «Ведомости» со ссылкой на постановление ведомства. Изменение правил может негативно повлиять на экспорт зерна, сообщил изданию представитель Минсельхоза.

Постановление Минтранса разработано к законопроекту об ограничении перевалки, прошедшему первое чтение в Госдуме в середине октября. В перечень загрязняющих грузов вошли уголь, удобрения, жидкие химические грузы, нефть и нефтепродукты, сера, сжиженный природный газ (СПГ), сжиженные углеводородные газы, металлолом, руда и контейнеры, зерно и скоропортящиеся грузы, что может затронуть рыбную отрасль. При этом последние два пункта стали неожиданностью для участников рынка. Если правительство утвердит постановление и закон будет принят, с 1 марта 2022 года перевалка этих грузов будет разрешена только в специальных перегрузочных районах, закрепленных за морским портом. В министерстве изданию заявили, что проект постановления не окончательный и будет дорабатываться.

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В случае изменений правил рейдовой перевалки лидерство России на мировом зерновом рынке может оказаться под угрозой, считает представитель Минсельхоза, поскольку возможности железнодорожной и автомобильной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна ограничены. В целом ведомство поддерживает предложение Минтранса, но не в отношении сельхозпродукции. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что запрет рейдовой перевалки зерна затронет не менее 12 миллионов тонн экспортных отгрузок на воде, что будет сложно компенсировать другим видом транспорта.

Представители бизнеса считают, что ограничения отрицательно скажутся на конкурентоспособности экспортных товаров и на развитии водного транспорта и судостроения. Запрет рейдовой перевалки переориентирует грузопотоки на железную дорогу и автотранспорт, что приведет к удорожанию перевозок. К примеру, перевозка тонны пшеницы из Самары в Новороссийск по воде стоит 30 долларов, по железной дороге — 44 доллара, автомобильным транспортом — 60-95 долларов.

По итогам августа 2021 года Россия установила рекорд по месячному вывозу зерна. Россия экспортировала 6,08 миллиона тонн зерна — 5,27 миллиона тонн пшеницы, 557 тысяч тонн ячменя и 171 тысячу тонн гороха.