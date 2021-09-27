Российские порты столкнулись с проблемами из-за китайских товаров

Российские дальневосточные порты столкнулись с трудностями с перевалкой контейнерных грузов, некоторые суда не могут зайти в порты по несколько недель, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. Серьезные проблемы обусловлены увеличением поставок товаров из Китая, объяснил учредитель логистической компании VIG Trans Игорь Ребельский.

«На сегодняшний день все порты Владивостока и Находки загружены по максимуму и даже чуть больше, если это позволяют ресурсы и возможности», — объяснил он, добавив, что из-за переполненности портам приходится сокращать количество судозаходов. Однако работают они качественно, стараясь оптимизировать перевалку, подчеркнул Ребельский. По прогнозам руководителей дальневосточных портов, сложная ситуация продлится еще около года, пояснил учредитель VIG Trans.

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Хуже всего при этом дела обстоят у небольших портов. По словам директора по стратегии и развитию FESCO Максима Шишкова, по итогам восьми месяцев импорт через порты Дальнего Востока вырос почти на 40 процентов. Такой рост нагрузки обусловлен в том числе серьезным подорожанием перевозок через Суэцкий канал, сделавшим маршрут через Дальний Восток более востребованным.

С сентября российские порты (Большой порт Санкт-Петербурга, порт Восточный и Владивостокский морской торговый порт) открылись также для легального ввоза и вывоза санкционной продукции транзитом. В 2020 году Минтранс решил перенаправить часть санкционных продовольственных товаров с Запада в Азиатско-Тихоокеанский регион через морскую территорию России. Основной поток европейского продовольствия попадает в Азию через Суэцкий канал за 30-46 дней, а через российские порты доставка займет не более двух недель, что снизит стоимость перевозки владельцам грузов.