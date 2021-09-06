Зерно из России стали вывозить рекордными темпами

Объем экспорта российского зерна составил около 5,5 миллиона тонн в августе, что близко к рекордным значениям. Об этом рассказал президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский, передает ТАСС.

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«Это достаточно серьезный объем, потому что в историческом разрезе у нас максимальный месячный вывоз составлял порядка 5,9 миллиона тонн», — отметил он. Такие темпы вывоза объясняются благоприятными ценами на зерно, пояснил Злочевский.

Хотя стоимость стала опускаться и достигла 295 долларов за тонну, это «крепкий уровень», который поддерживает и внутренние цены, подчеркнул президент РЗС. Экспорт российской сельскохозяйственной продукции за первые восемь месяцев года вырос до 19,984 миллиарда долларов. Это на 18,1 процента больше, чем в прошлом году.

Крупнейшим покупателем российской сельхозпродукции стала Турция, ее доля составляет 12,5 процента (2,492 миллиарда долларов). Следом идет Евросоюз, объем закупок которого составляет 2,356 миллиарда долларов (11,8 процента от экспорта). На третьем месте расположился Китай. Он, напротив, сократил закупки в России на 6,6 процента, доведя их объем до 2,3 миллиарда долларов (11,5 процента).