Россия резко увеличила вывоз сельхозпродукции

Экспорт российской сельхозпродукции вырос на 18,1 процента за год

Экспорт российской сельскохозяйственной продукции за первые восемь месяцев года достиг 19,984 миллиарда долларов. Это на 18,1 процента выше, чем показатели на 29 августа прошлого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ «Агроэкспорт») при Минсельхозе.

Резкий рост связан с увеличением вывоза зерна (15,4 процента, или 5,9 миллиарда долларов), рыбы и морепродуктов (7,9 процента, или 3,439 миллиарда), масложировой продукции (44,1 процента, или 4,455 миллиарда), мясной и молочной продукции (26,2 процента, или 905 миллионов), продукции пищевой и перерабатывающей промышленности (6,2 процента, или 2,614 миллиарда).

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Крупнейшим покупателем российской сельхозпродукции стала Турция, ее доля составляет 12,5 процента. Импорт Турции из России увеличился на 30,3 процента, до 2,492 миллиарда долларов. Следом идет Евросоюз, объем закупок которого составляет 2,356 миллиарда долларов (11,8 процента от экспорта) — на 31 процент больше, чем годом ранее.

На третьем месте расположился Китай. Он, напротив, сократил закупки в России на 6,6 процента, доведя их объем до 2,3 миллиарда долларов (11,5 процента). Также в первой десятке импортеров находятся Южная Корея, Казахстан, Египет, Белоруссия, Украина, Узбекистан и Саудовская Аравия.

Проблемы с экспортом в Китай в том числе связаны с ситуацией вокруг поставок минтая. Ранее страна была основным покупателем рыбы — на экспорт туда приходилось около 60 процентов, но в 2021 году из-за обнаружения на упаковке коронавируса поставки практически прекратились.

В результате российские власти вынуждены искать способы реализовать добытую рыбу. Одним из них стали масштабные закупки силовых ведомств в текущем и следующем годах.