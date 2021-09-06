В Россию начали легально ввозить «санкционку»

Три российских порта — Большой порт Санкт-Петербурга, порт Восточный и Владивостокский морской торговый порт — открылись для легального ввоза и вывоза санкционной продукции транзитом с 6 сентября. Об этом сообщает Центр развития цифровых платформ.

Морские порты Санкт-Петербург и Восточный находятся на маршруте транзита товаров из Евросоюза в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Порт Владивосток примет товары из США в Монголию и страны Центральной Азии.

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В 2020 году Минтранс задумал перенаправить часть потока санкционных продовольственных товаров из западных стран в Азиатско-Тихоокеанский регион через морскую территорию России. В ведомстве решили, что государство упускает выгоду, поскольку транзит запрещенных продуктов был разрешен только железнодорожным и автомобильным транспортом. Основной поток европейского продовольствия попадает в Азию через Суэцкий канал за 30-46 дней. Доставка через российские порты займет не более двух недель, что снизит стоимость перевозки владельцам грузов.

Россия запретила ввоз сельскохозяйственной продукции из западных стран, в том числе из Евросоюза и США, в 2014 году в ответ на санкции этих государств против отдельных российских лиц и компаний после присоединения Крыма. Позже президент России Владимир Путин благодарил соотечественников за то, что они с пониманием отнеслись к контрмерам. Глава государства заявлял, что местные аграрии мечтают навсегда сохранить санкционный режим, поскольку он пошел им на пользу.

В июле 2021 года ВЦИОМ провел опрос, показавший снижение числа сторонников продуктового эмбарго по сравнению с 2014 годом с 84 до 57 процентов. Больше всего противников запрета проживает в Москве и Санкт-Петербурге — по 50 процентов.