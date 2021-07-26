Путин оценил планы перенести порт в Петербурге

Президент России Владимир Путин оценил планы перенести портовые сооружения в Санкт-Петербурге. Использование площадей глава государства обсудил во время совещания с местными властями, сообщаетcя на сайте Кремля.

Президент провел совещание по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла. В начале разговора Путин перечислил перечень основных вопросов и предложил послушать местных руководителей.

«Знаю, что есть планы переноса портовых сооружений и использования этих площадок для городского строительства. Хотелось бы подумать о том, как будет развиваться авиационная составляющая, и, разумеется, надо подумать, как мы это все будем финансировать», — заявил глава государства.

С предложением перестроить в Санкт-Петербурге район Большого порта в марте 2021 года выступил совладелец «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев. Он захотел перенести портовые мощности в поселок Усть-Луга, а на освободившихся гектарах построить деловые районы, социальные объекты и жилье. Реконструкцию оценили в 440 миллиардов рублей.