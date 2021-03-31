Путину предложили перестроить район в Петербурге

Совладелец «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев предложил президенту России Владимиру Путину перестроить в Санкт-Петербурге район Большого порта. На территории захотели возвести жилье, коммерческую недвижимость и объекты инфраструктуры. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Бокарева главе государства.
Бокарев задумал освободить 600 гектаров территории и перенести портовые мощности в поселок Усть-Луга, что в будущем поможет экономить транзитное время поставок. На участке планируют возвести деловые районы, социальные объекты и 4,8 миллиона квадратных метров жилья, где смогут поселиться более 50 тысяч человек.
По словам совладельца компании, на территории создадут комфортные условия для жизни и разместят «флагманский район Санкт-Петербурга, который станет катализатором городского развития, задающим новые стандарты удобной для жизни городской среды для всей России». В этом вопросе Бокарев привел в пример подобные проекты, реализованные в Гамбурге, Роттердаме, Лондоне, Торонто и Йокогаме.
Бокарев оценил проект реконструкции в 440 миллиардов рублей. Оператором планирует выступить «Инициативная группа инвесторов», созданная при участии акционеров «Трансмашхолдинга». Для реализации задуманного хотят создать компанию «Корпорация развития портов Северо-Западного региона», а также привлечь частные инвестиции. Оператор выделит на работы шесть миллиардов рублей. На данный момент профильным ведомствам поручили подготовить позицию по инициативе Бокарева.