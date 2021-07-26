Путин погулял по Кронштадту и дал поручение Беглову

Президент России Владимир Путин во время визита в город Кронштадт Ленинградской области не только осмотрел корабли, но и прогулялся по городу. Об этом сообщает Telegram-канал журналистов кремлевского пула РИА Новости.

Отмечается, что глава государства поручил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову заняться улицами. Подробности разговора не приводятся.

Путин прибыл в Кронштадт 25 июля на парад Военно-морского флота (ВМФ). В ходе визита он рассказал о новейшем вооружении и успехах российского флота на мировой арене. «Россия в кратчайшие сроки заняла свое достойное место в числе ведущих морских держав, прошла колоссальный путь развития от скромного петровского ботика до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров», — подчеркнул глава государства.

В главном параде ВМФ России в Петербурге и Кронштадте приняли участие 54 корабля, в числе которых три фрегата из Индии, Ирана и Пакистана, а также 48 воздушных судов и свыше четырех тысяч военнослужащих.