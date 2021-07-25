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Путин прибыл в Кронштадт для осмотра кораблей перед парадом ВМФ

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Dmitri Lovetsky / Reuters

Президент России Владимир Путин прибыл в город Кронштадт Ленинградской области, чтобы провести осмотр кораблей перед парадом Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Главный парад в честь 325-летия ВМФ пройдет в северной столице 25 июля.

Отмечается, что участвовать в нем будут 54 корабля, в числе которых три фрегата из Индии, Ирана и Пакистана, а также 48 воздушных судов и свыше четырех тысяч военнослужащих. Всего будет два парадных строя: на Неве и в Кронштадте.

Среди судов можно будет увидеть малые ракетные корабли, пограничные и противодиверсионные катера, а также минные тральщики. На берегу Невы расположатся шесть парусных судов, малый ракетный корабль «Град Свияжск», фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов», корвет «Стойкий» и другие суда.

Мимо Кронштадта же пройдет строй из 16 кораблей. Замкнут его участники парада из-за границы.

Ранее сообщалось, что военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте пройдет без зрителей из-за напряженной эпидемиологической обстановки. В местном Роспотребнадзоре уточнили, что торжественная часть будет транслироваться по телевидению.

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