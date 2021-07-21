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Путин в День ВМФ посетит парад в Санкт-Петербурге

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент Владимир Путин 25 июля, в День Военно-морского флота, посетит парад в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Российский лидер традиционно принимает участие в мероприятии, напомнил Песков.

Как правило, Путин обходит на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде. Открывая мероприятие, он поздравляет российских моряков. На параде в 2019 году Путин заявил, что ВМФ способен дать отпор любому агрессору.

Главный военно-морской парад проходит в Санкт-Петербурге в День ВМФ (последнее воскресенье июля).

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