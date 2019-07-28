Путин объявил ВМФ России всесильным

ВМФ России способен дать отпор любому агрессору, заявил президент Владимир Путин на главном военно-морском параде в акватории Невы. Об этом сообщает ТАСС.

Российский флот, по словам главы государства, уверенно обеспечивает безопасность страны и ее национальные интересы.

В текущем году состав ВМФ пополнят 15 кораблей и боевых катеров, заверил президент. Он отметил, что на флоте также обновляются морская авиация и береговые войска.

«Будем строить рассчитанный на длительную историческую перспективу уникальный по своим возможностям флот, флот сильной суверенной державы», — подчеркнул Путин.

В параде ко Дню ВМФ примут участие более четырех тысяч военнослужащих, 43 надводных корабля и подводных лодки, в том числе фрегаты «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов», а также субмарины «Кронштадт» и «Смоленск». Впервые для участия в параде в Санкт-Петербург прибыли корабли Военно-морских сил Индии и Китая.

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