Путин объяснил смысл своих погружений под воду

Президент России Владимир Путин заявил, что погружается под воду и летает в небе, чтобы лучше понимать цену труда россиян, которые работают в подобных условиях. Об этом в субботу, 27 июля, сообщает ТАСС.

«На земле много проблем. Чтобы их было поменьше, приходится и на высоту подниматься, и под воду опускаться», — рассказал глава государства журналистам после того, как 27 июля совершил погружение в батискафе на дно Финского залива.

Путин подчеркнул, что данное погружение накануне Дня Военно-морского флота стало важным символическим актом «в отношении конкретных людей, в отношении наших моряков-подводников, которые здесь погибли».

В субботу российский лидер на борту спускаемого аппарата C-explorer 3.11 погрузился на дно залива в районе острова Гогланд и осмотрел затонувшую подлодку Щ-308 «Семга». Глава государства наблюдал за установкой мемориальной таблички на кормовое орудие.

Советская дизель-электрическая подлодка Щ-308 была сконструирована в 1930 году, а в состав Балтийского флота вошла в 1935-м. Она затонула в октябре 1942 года по неизвестной причине, все 40 членов экипажа погибли. Обнаружили подлодку во время экспедиции Русского географического общества, попечительский совет которого возглавляет Владимир Путин.

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