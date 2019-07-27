Путин рассказал о погружении в Финском заливе

Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от глубоководного погружения в Финском заливе к месту затопления советской подводной лодки Щ-308. Его слова приводит РИА Новости.

«Впечатления, я бы сказал, яркие», — отметил Путин. По его словам, это погружение было уже не первым. «Поэтому впечатления (остались) не от погружения, впечатления, скорее, от объекта, который мы видели», — пояснил он.

Советская подлодка Щ-308 затонула в годы Великой Отечественной войны в районе острова Гогланд в Ленинградской области. Обнаружить субмарину удалось во время экспедиции Русского географического общества.

Нынешнее погружение совершалось на глубоководном аппарате C-explorer 3.11. Глава государства наблюдал за установкой мемориальной таблички на кормовое орудие подлодки, сообщает «Интерфакс».

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