Путин начал погружение к месту гибели подлодки

Президент России Владимир Путин начал глубоководное погружение в спускаемом аппарате в Финском заливе. Глава государства отправился к месту, где затонула советская подлодка Щ-308 времен Великой Отечественной войны, сообщает «Интерфакс».
Российский лидер погружается на аппарате C-explorer 3.11 в районе острова Гогланд. Субмарина, являющаяся целью мероприятия, была обнаружена экспедицией Русского географического общества (РГО), попечительский совет которого возглавляет сам президент.
Как пишет Telegram-канал RIA_Kremlinpool, который ведут журналисты кремлевского пула, глава государства может установить на подлодку мемориальную табличку.
Владимир Путин давно интересуется подводными исследованиями и уже принимал участие в экспедициях РГО, отмечает «Интерфакс». Так, в 2009 году он, будучи тогда премьер-министром, с помощью глубоководного аппарата «Мир» совершил погружение на дно Байкала, а в 2011-м с аквалангом исследовал дно Таманского залива, где, как сообщалось, нашел две амфоры. Впоследствии пресс-секретарь тогдашнего главы правительства Дмитрий Песков объяснил, что сосуды были обнаружены незадолго до погружения премьера и оставлены на месте экспедиции, что, по его словам, совершенно нормально.
Щ-308, советская дизель-электрическая подводная лодка, вошла в состав Балтийского флота в ноябре 1935 года. Субмарина затонула в октябре 1942 года по неизвестной причине, погибли все 40 членов экипажа. Согласно одной из версий, подлодка погибла при форсировании минных заграждений или из-за отказа техники, однако в Финляндии заявляли о ее потоплении субмариной «Ику-Турсо».