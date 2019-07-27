Показано погружение Путина на дно Финского залива

Процесс осмотра дна Финского залива президентом России Владимиром Путиным сняли на видео. Ролик опубликовал телеканал ТВЦ.

На кадрах показано, как Путин в кабине спускаемого аппарата C-explorer 3.11 осматривает дно залива и затонувшую подлодку Щ-308 «Семга» в районе острова Гогланд. Глава государства наблюдал за установкой мемориальной таблички на кормовое орудие подлодки.

Советская дизель-электрическая подлодка Щ-308 была сконструирована в 1930 году, а в состав Балтийского флота вошла в 1935-м. Она затонула в октябре 1942 года по неизвестной причине, все 40 членов экипажа погибли. Обнаружили подлодку во время экспедиции Русского географического общества, попечительский совет которого возглавляет Владимир Путин.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!