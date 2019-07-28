Путин на «Рапторе» попал на видео

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Президент России Владимир Путин поприветствовал экипажи боевых кораблей, которые примут участие в главном военно-морском параде в акватории Невы. Об этом сообщает ТАСС.

Верховный главнокомандующий обошел парадную линию кораблей на борту катера «Раптор». Путина сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и главком ВМФ Николай Евменов.

Судя по кадрам Первого канала, на катере был установлен микрофон, вероятно, для обращения главы государства к морякам.

Позднее президент будет принимать парад. В мероприятии примут участие более четырех тысяч военнослужащих, 43 надводных корабля и подводных лодки, в том числе фрегаты «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов», а также субмарины «Кронштадт» и «Смоленск». Впервые для участия в параде в Санкт-Петербург прибыли корабли Военно-морских сил Индии и Китая.

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