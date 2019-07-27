Путин обсудил с семьями погибших на «Лошарике» их проблемы

Президент России Владимир Путин встретился с членами семей погибших в Баренцевом море моряков-подводников с атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», сообщается на сайте Кремля.

На встрече, которая прошла в субботу, 27 июля, в Санкт-Петербурге, присутствовал также министр обороны Сергей Шойгу.

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Российский лидер выразил соболезнования родственникам погибших и предложил поговорить «по-семейному». Он отметил, что оборонным ведомством было многое сделано с целью оказания помощи. «Знаю, я посмотрел все эти справки, бумаги, знаю, что многое сделано, но все-таки мне хотелось это услышать от вас самих, что вы считаете недостаточно, на что-то нужно дополнительно обратить внимание, где-то что-то еще дополнительно сделать для вас, для детей — для их будущего», — приводит слова Путина ТАСС.

Ранее сообщалось, что экипаж АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием.

1 июля в Баренцевом море на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» проекта 10831, которая, согласно информации Минобороны, занималась проведением батиметрических измерений в российских территориальных водах, случился пожар. В результате инцидента погибли 14 моряков.

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