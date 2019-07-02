В российских территориальных водах погибли 14 моряков-подводников

На научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах произошел пожар. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

По информации ведомства, инцидент произошел в понедельник, 1 июля. Возгорание началось в ходе проведения биометрических измерений. В результате произошедшего погибли 14 моряков-подводников, отравившихся продуктами горения.

«Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован», — говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время аппарат, где вспыхнул пожар, находится на военно-морской базе «Североморск».

Устанавливаются причины произошедшего. Расследованием занимается главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России.

Отмечается, что подводный аппарат предназначался для изучения природного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России.

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