На российском судне «Василий Головнин» умерли два моряка

Во время перехода российского судна «Василий Головнин» из антарктической экспедиции в порт Кейптаун (ЮАР) погибли два моряка. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, матрос 1988 года рождения и токарь 1972 года рождения умерли 25 апреля. По словам собеседника агентства, причина смерти пока не установлена. Он уточнил, что моряки почувствовали себя плохо и скончались с разницей в несколько часов.

Представитель Федерации профсоюзов Приморского края в беседе с РИА Новости отметил, что моряки погибли «при странных обстоятельствах», которые «необходимо выяснить». По его словам, причиной смерти могло стать отравление метанолом или «производственный фактор». Проверка займет около 15 дней.

Транспортная группа FESCO, к которой принадлежит судно, ведет расследование происшествия. В пресс-службе компании ситуацию пока не прокомментировали.

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