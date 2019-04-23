Украинских моряков предложили обменять на Порошенко

Украинских военных моряков, задержанных за нарушение российской границы, следует обменять на проигравшего президентские выборы Петра Порошенко. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, передает РИА Новости во вторник, 23 апреля.

«Это Порошенко должен вместо них находиться в тюрьме и ответить по всей строгости закона как военный преступник за свои преступные приказы и спланированную в Керченском поливе провокацию», — заявил Шеремет.

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Парламентарий также выразил надежду на то, что победитель президентской гонки Владимир Зеленский пойдет по пути «братских отношений» с Россией. Он отметил готовность российской стороны к выстраиванию конструктивного диалога с Киевом.

В ноябре прошлого года три корабля ВМС Украины и 24 члена их экипажей были задержаны российскими пограничниками после совершения опасных маневров в российских территориальных водах. Порошенко обвинил Москву в военной агрессии.

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