На загоревшемся в море российском аппарате нашли выживших

На пострадавшем от пожара научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России есть выжившие. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, пострадавшие доставлены в военно-морской клинический госпиталь Министерства обороны в Североморске. Туда же доставлены тела 14 погибших моряков-подводников.

Ранее 2 июля Минобороны сообщило, что в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар. По информации ведомства, инцидент произошел в понедельник, 1 июля. Возгорание началось в ходе проведения батиметрических измерений. В результате произошедшего погибли 14 моряков-подводников, отравившихся продуктами горения.

Позже выяснилось, что аппарат, на котором произошел пожар, является глубоководной атомной подводной лодкой АС-12, известной как «Лошарик».

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