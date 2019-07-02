Загоревшийся в море российский аппарат оказался сверхсекретным «Лошариком»

Российский аппарат, на котором в результате пожара погибли 14 моряков-подводников, является глубоководной атомной подводной лодкой АС-12, известной как «Лошарик». Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По его данным, при ЧП погиб штатный экипаж спускаемого аппарата. Сейчас сверхсекретная подлодка находится в Североморске. Причины пожара устанавливаются.

Как сообщалось ранее, пожар на АС-12 произошел в понедельник, 1 июля, в ходе проведения батиметрических измерений. В результате случившегося погибли 14 моряков-подводников, они отравились продуктами горения.

АС-12 состоит из нескольких титановых сфер, соединенных между собой. Подлодка может погружаться на глубину до шести тысяч метров и развивать под водой скорость до 30 узлов. Технические характеристики АС-12 засекречены. Предположительно, она имеет длину 79 метров, ширину 7 метров, а ее полное водоизмещение составляет около двух тысяч тонн. Свое название «Лошарик» получил в честь героя советского мультфильма — лошадки из шариков.

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