Российские подводники потушили возгорание перед гибелью

Стали известны обстоятельства смерти российских моряков-подводников на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС во вторник, 2 июля.

«Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован», — говорится в сообщении. Где именно произошел инцидент, не уточняется.

Возгорание на подводном аппарате в российских территориальных водах произошло в понедельник, 1 июля. По информации Минобороны, пожар начался в ходе проведения батиметрических измерений. В результате произошедшего погибли 14 моряков-подводников, отравившихся продуктами горения.

Отмечалось, что загоревшийся аппарат предназначен для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота (ВМФ) России. Устанавливаются причины произошедшего. Расследованием занимается главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

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