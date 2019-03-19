Названа причина отказа россиян покидать службу на подлодках

Российские моряки отказываются покидать службу на подводных лодках из-за высокой заработной платы. Об этом рассказал РИА Новости вице-адмирал Олег Бурцев.
По его словам, командиры подводных кораблей на Северном флоте получают около 250 тысяч рублей в месяц, что вдвое больше, чем у командиров полков в средней полосе России.
«Мичманы, старшины, мичманы и матросы-контрактники, служащие в настоящее время на подводных лодках, в среднем получают 70 тысяч рублей», — добавил вице-адмирал, занимавший прежде должность первого заместителя начальника главного штаба Военно-морского флота.
19 марта в России отмечается День моряков-подводников.
В январе сообщалось, что ВМФ поставит на боевое дежурство около 30 подводных беспилотников «Посейдон». Их носителями станут четыре новые подводные лодки, которые войдут в состав Северного и Тихоокеанского флотов. Беспилотниками также планируется оснастить атомные подводные крейсеры проекта 949А. Для этого они пройдут необходимую доработку.