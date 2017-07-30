Путин посетил Никольский собор в Кронштадте в День ВМФ

Президент России Владимир Путин в День Военно-морского флота посетил Никольский собор в Кронштадте. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщает «Интерфакс».

Главу государства сопровождали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр обороны России Сергей Шойгу. «Надо поблагодарить всех, кто участвовал в возрождении этого храма, подчеркивающего его историческую связь с православной культурой», — сказал Путин.

Президент приложился к мощам адмирала Федора Ушакова и апостола Андрея Первозванного, пообщался с моряками Балтийского флота.

Ранее в этот же день Путин принял военно-морской парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. В параде были задействованы около 50 кораблей и подводных лодок, а также около 40 самолетов и вертолетов Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

В 2012 году Никольский морской собор в Кронштадте, в здании которого ранее располагался филиал Центрального военно-морского музея, перешел в ведение РПЦ. Храм был освящен в 2013 году, когда собор отмечал свое столетие.