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Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге пройдет без зрителей

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Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте пройдет без зрителей из-за напряженной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщила руководитель местного управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова. Ее слова передает ТАСС.

«Присутствие большого количества зрителей на военно-морском параде несет высокие риски как для участников, так и для зрителей<...> Доступ на парад будет ограничен», — сказала Башкетова и добавила, что торжественная часть будет транслироваться по телевидению.

Она напомнила, что показатели заболеваемости в Петербурге остаются высокими. Ежедневно заболевают около двух тысяч человек, часть из которых переносит COVID-19 в тяжелой форме.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 25 июля посетит парад в Санкт-Петербурге. Традиционно глава государства обходит на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде. Открывая мероприятие, он поздравляет российских моряков.

Главный военно-морской парад проходит в Санкт-Петербурге в День ВМФ (последнее воскресенье июля).

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