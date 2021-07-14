Военные самолеты напугали петербуржцев

В Санкт-Петербурге авиация приняла участие в репетиции парада ВМФ. Громкие звуки напугали горожан. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, самолеты появились в небе над центром города после 12:00. Улицы заполнил мощный гул. Звук был таким громким, что у некоторых автомобилей сработала сигнализация.

«Летают истребители средь бела дня! Грохот в небе сильный! Учения?!» — пишут петербуржцы.

Первая ночная репетиция главного военно-морского парада прошла с 12 на 13 июля. В акватории Невы парадным строем прошли 20 катеров и кораблей. Само мероприятие должно состояться в городе 25 июля.

В 2021 году российский флот отмечает 325 лет.

10 июля стало известно, что в Черное море зашел греческий ракетный катер «Даниолос». Силы Черноморского флота ВМФ России сообщили, что контролируют его действия.