Путин на параде в Петербурге рассказал о новейшем вооружении и успехах ВМФ

В ходе главного парада Военно-морского флота (ВМФ) России в Санкт-Петербурге президент Владимир Путин рассказал о новейшем вооружении и успехах российского флота на мировой арене. Трансляцию парада вел YouTube-канал RT.

«Россия в кратчайшие сроки заняла свое достойное место в числе ведущих морских держав, прошла колоссальный путь развития от скромного петровского ботика до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров», — подчеркнул глава государства.

Он также добавил, что в настоящее время на вооружении России находятся эффективная морская авиация дальнего и ближнего действия, надежные комплексы береговой обороны, а также гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, которые не имеют аналогов в мире. Президент отметил, что вооружения Россия постоянно модернизирует.

Кроме того, ВМФ России обеспечил присутствие практически во всех областях Мирового океана. Путин добавил, что служба на флоте никогда не была легкой, но всегда считалась почетной и востребованной.

Главный парад ВМФ России прошел утром 25 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В настоящее время торжественное мероприятие завершилось.

В нем приняли участие 54 корабля, в числе которых три фрегата из Индии, Ирана и Пакистана, а также 48 воздушных судов и свыше четырех тысяч военнослужащих.