Путин на параде в Петербурге оценил вооружение ВМФ России

Президент Владимир Путин в ходе парада в Санкт-Петербурге оценил вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России. Выступление главы государства транслирует YouTube-канал RT.

«Сегодня у Военно-морского флота России есть все необходимое для гарантированной защиты родной страны, наших национальных интересов. Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар», — заявил Путин. Он также поздравил всех служащих с 325-летием Российского флота.

Торжественный парад проходит 25 июля в Санкт-Петербурге. Осмотр строя перед началом мероприятия Путин провел лично. Он также поздравил с праздником личный состав ВМФ.

В этом году в нем участвуют 54 корабля, в числе которых три фрегата из Индии, Ирана и Пакистана, а также 48 воздушных судов и свыше четырех тысяч военнослужащих. По рекам северной столицы пройдет два парадных строя: на Неве и в Кронштадте.