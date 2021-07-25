Россия
 
Последние новости
Раскрыты подробности убийства оперативника МВД бандой киллеров из Подмосковья
Россиянам назвали легальные способы платить меньше по кредиту
Учительница из Москвы под предлогом маленькой зарплаты украла миллион рублей 
Женская сборная России по стрельбе из лука гарантировала себе медали
Названа страна с самым большим госдолгом
92-летняя продавщица цветов разжалобила москвичей 
Появилось видео главного боя UFC Vegas 32
Вор в законе Хаджи Бейлаганский получил титул за убийство советника Деда Хасана
Врачи рассказали о влиянии коронавируса на внимание и память
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин с катера осмотрел корабли в Петербурге и поздравил личный состав ВМФ

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Первый канал

Президент России Владимир Путин лично осмотрел корабли, которые примут участие в параде Военно-Морского флота, перед началом мероприятия в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил «Первый канал» в прямом эфире.

Президент обошел на катере строй кораблей на Кронштадтском рейде. «Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота», — сказал он.

Главный парад в честь 325-летия ВМФ пройдет в северной столице 25 июля. Участвовать в нем будут 54 корабля, в числе которых три фрегата из Индии, Ирана и Пакистана, а также 48 воздушных судов и свыше четырех тысяч военнослужащих. Всего будет два парадных строя: на Неве и в Кронштадте.

Ранее сообщалось, что военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте пройдет без зрителей из-за напряженной эпидемиологической обстановки. В местном Роспотребнадзоре уточнили, что торжественная часть будет транслироваться по телевидению.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин прибыл в Кронштадт для осмотра кораблей перед парадом ВМФ
Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге пройдет без зрителей
Путин в День ВМФ посетит парад в Санкт-Петербурге