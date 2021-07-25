Путин с катера осмотрел корабли в Петербурге и поздравил личный состав ВМФ

Президент России Владимир Путин лично осмотрел корабли, которые примут участие в параде Военно-Морского флота, перед началом мероприятия в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил «Первый канал» в прямом эфире.

Президент обошел на катере строй кораблей на Кронштадтском рейде. «Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота», — сказал он.

Главный парад в честь 325-летия ВМФ пройдет в северной столице 25 июля. Участвовать в нем будут 54 корабля, в числе которых три фрегата из Индии, Ирана и Пакистана, а также 48 воздушных судов и свыше четырех тысяч военнослужащих. Всего будет два парадных строя: на Неве и в Кронштадте.

Ранее сообщалось, что военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте пройдет без зрителей из-за напряженной эпидемиологической обстановки. В местном Роспотребнадзоре уточнили, что торжественная часть будет транслироваться по телевидению.