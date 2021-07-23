«Норникель» инвестирует 26 миллиардов рублей в порт Арктики

Компания «Норникель» вложит 26 миллиардов рублей в развитие порта Дудинка в Красноярском крае. Об этом заявил старший вице-президент компании Сергей Дубовицкий на конференции «День Арктики», сообщает РИА Новости.

По его словам, инвестиции помогут увеличить пропускную способность порта примерно на треть.

«Мы предполагаем достаточно значительные, беспрецедентные для советского времени инвестиции в развитие этого порта», — заявил Дубовицкий.

Он добавил, что к 2027 году планируется полностью обновить крановое хозяйство порта Дудинка.

Ранее уполномоченный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев назвал сроки принятия новой госпрограммы развития Арктики. По его словам, это должно произойти в сентябре. Трутнев уточнил, что общий объем финансирования программы составит 57 миллиардов рублей.