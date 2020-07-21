Названы сроки принятия новой госпрограммы развития Арктики

Новую госпрограмму развития Арктики планируется принять в сентябре. Такие сроки назвал полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, курирующий Арктику, передает «Интерфакс».

Трутнев уточнил, что общий объем финансирования программы составит 57 миллиардов рублей.

Как добавил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, проект новой госпрограммы включает три подпрограммы: «Создание условий для привлечения частных инвестиций и создания новых рабочих мест», «Комплексное развитие территорий» и «Дети Арктики».

В мае Козлов сообщал, что переезжающие на работу в Арктику россияне в будущем могут получить преференции. По его словам, разрабатывается проект стратегии развития региона, в котором сформулировано 26 механизмов по увеличению продолжительности жизни северян и снижению миграционного потока. Среди них есть предложение создать современную систему преференций для граждан, переезжающих на работу и проживающих в Арктической зоне. О каких именно преференциях идет речь, не уточняется.