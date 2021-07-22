Первый российский атомоход отправят в последний поход из Арктики в Кронштадт

Первую российскую и третью в мире атомную подводную лодку «Ленинский комсомол» отправят в последний поход из Арктики в Кронштадт, где она станет экспонатом музея военно-морской славы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Первая советская атомная подлодка К-3 "Ленинский комсомол" завершает музеефикацию и готовится в ближайшее время отправиться в переход из Снежнегорска в Кронштадт», — сказал собеседник агентства и добавил, что легендарному атомоходу предстоит стать главный экспонатом в музейно-историческим парке «Остров фортов».

Подводную лодку полностью подготовили как музей. Отрабатываются детали межфлотского перехода.

Как сообщает Mil.Press Flot, «Ленинский комсомол» — первый корабль военно-морского флота СССР, который совершил поход на Северный полюс. Его спустили на воду в 1957 году, а через 34 года вывели из состава флота. Под водой подлодка способна развивать скорость до 31 узла. Время автономного плавания составляет 50-60 суток.

Ранее сообщалось, что самый мощный в мире атомный ледокол «Россия» заложен на верфи на Дальнем Востоке. К настоящему времени уже построен сухой док. Строительство сможет увидеть президент страны на Владивостокском форуме.