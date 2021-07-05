В России заложили самый мощный в мире ледокол

Самый мощный в мире атомный ледокол «Россия» заложен на верфи на Дальнем Востоке. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Вице-премьер отметил, что к настоящему времени уже построен сухой док. Также он выразил надежду, что президент сможет увидеть строительство на Владивостокском форуме.

Кроме того, Борисов подчеркнул положительную динамику доли гражданской продукции на предприятиях ОПК, которая за 2020 год составила 25,6 процента против 24,1 процента.

Ранее сообщалось, что для исследования Севморпути в Балаково Саратовской области спустили на воду катер «Юрий Бабаев». Эксплуатировать судно начнут в декабре 2021 года.