В России спустили на воду катер «Юрий Бабаев» для исследования Севморпути

Новый гидрографический катер «Юрий Бабаев» ледового класса спустили 25 июня на воду в Балаково Саратовской области. Судно предназначено для исследования Северного морского пути и развития портовой инфраструктуры. Об этом сообщает газета «Взгляд».

«В Северном морском пути в настоящее время остается много «белых пятен», общий объем которых порядка 2,5 млн приведенных км. Для обеспечения круглогодичного плавания судов по Северному морскому пути требуется кратно нарастить объем промеров и специализированное гидрографическое судно «Юрий Бабаев» внесет свой весомый вклад в эту работу», — сказал директор ФГУП «Гидрографическое предприятие» Александр Бенгерт.

Судно достроят к концу 2021 года, а эксплуатировать начнут уже в декабре, портом приписки станет Архангельск. Основные его характеристики: длина — 33,5 метров, ширина — 8 метров, водоизмещение — около 260 тонн, наибольшая скорость — 12 узлов, экипаж — 7 человек.

Судно построено по программе Госкорпорации «Росатом» для гидрографического флота ФГУП «Гидрографическое предприятие». Планируется строительство еще пяти новых судов до 2024 года и модернизация трех. Подобное судно спускается на воду впервые за 30 лет.

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