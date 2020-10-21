Атомный ледокольный флот России пополнился самым мощным в мире ледоколом

В Мурманске состоялась торжественная передача атомного ледокола нового поколения «Арктика» предприятию ФГУП «Атомфлот». Над судном был поднят российский флаг, что ознаменовало его вхождение в состав атомного ледокольного флота России. Об этом говорится в сообщении госкорпорации «Росатом», выступившей заказчиком ледокола.

Ледокол «Арктика» — флагман серийного проекта 22220. Он был построен на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Арктика» стала самым большим и мощным атомным ледоколом в мире. Водоизмещение судна — 33 540 тонн, мощность на валах — 60 мегаватт.

Проект предусматривает оснащение ледоколов двумя реакторами РИТМ-200 тепловой мощностью 175 мегаватт каждый. Такой атомоход может проходить льды толщиной до 2,9 метра и предназначен в первую очередь для проводки судов в Арктике. При этом двухосадочная конструкция ледокола позволяет работать как в морях, так и в устьях полярных рек, в частности на мелководных участках Енисея и Обской губы.

«При строительстве головного универсального атомного ледокола использовались инновационные решения, которые до этого не применялись на судах с ядерными энергетическими установками. Более 90 процентов оборудования на ледоколе произведено российскими компаниями», — отмечает генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.

Головной атомоход проекта получил свое название в честь легендарного атомного ледокола «Арктика» проекта 10520, который стал первым в истории надводным судном, достигшим Северного полюса 17 августа 1977 года.

Новая «Арктика» была заложена в Санкт-Петербурге 5 ноября 2013 года. В порт приписки Мурманска ледокол отправился 22 сентября 2020 года. По дороге ледокол совершил рейд на Северный полюс, в ходе которого была успешно проведена проверка работы систем и оборудования судна в ледовых условиях.

Символично, что ледокол нового поколения введен в эксплуатацию в год 75-летия атомной промышленности, открыв новый этап в развитии атомного флота. В ближайшие годы «Атомфлот» ждет существенное пополнение. К 2026 году в его состав будут входить пять ледоколов проекта 22220. Второе и третье суда — «Сибирь» и «Урал» — Балтийский завод планирует сдать заказчику в 2021 и 2022 году. Четвертый ледокол — «Якутия» был заложен в мае 2020 года, его сдача намечена на 2024 год. Пятый ледокол серии 22220 – «Чукотка» — планируется построить в 2026 году.

«Это подтверждение абсолютного и бесспорного лидерства Российской Федерации в Арктическом регионе. Мы ожидаем закладку атомного ледокола "Чукотка" в ближайшее время. А на верфях дальневосточного завода "Звезда" будет заложен сверхмощный атомный ледокол "Лидер"», — сказал глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Создание современного атомного ледокольного флота России, способного обеспечить регулярное круглогодичное и безопасное судоходство по всей акватории Северного морского пути — стратегическая задача нашей страны», — говорит заместитель генерального директора – директор дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша.